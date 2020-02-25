ننشر أول فيديو لمقبرة الرئيس الراحل حسنى مبارك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أول فيديو لمقبرة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، والتى شهدت استعدادات حاليا لاستقبال جثمانه. Advertisements ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التى أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية. وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذى وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.

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