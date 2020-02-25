شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان مبارك تدخل فى نوبة بكاء بجوار جثمان زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مقربة من أسرة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، عن دخول سوزان ثابت قرينة الرئيس السابق مبارك، فى نوبة بكاء شديدة عقب وفاته صباح اليوم الثلاثاء، بجوار جثمانه.

وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن زوجة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، لم تتمالك نفسها فور تأكيد الأطباء وفاة زوجها، لافتة إلى أنها لم تفارقه في آخر 24 ساعة قبيل وفاته، كما تواجد إلى جوارها علاء مبارك وزوجته "هايدى"، وجمال مبارك، وزوجته "خديجة".

وأوضحت المصادر، أن زوجتا جمال وعلاء ومبارك، دخلن أيضا في نوبة بكاء عقب وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

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وتوفى صباح اليوم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بعد معاناته لسنوات من المرض، حيث بدأ أصدقاء علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى نشر برقيات العزاء على مواقع التواصل الاجتماعى والجروبات الخاصة بهم، فى الوقت الذى لا تزال فيه عائلة الرئيس الأسبق ملتزمة بالصمت، ولم تصدر أى بيان رسمى بشأن الوفاة.

والرئيس الأسبق حسنى مبارك هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، وتولى الحكم خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، عقب اغتياله فى حادث المنصة، حيث ظل رئيسًا للجمهورية لنحو 31 عامًا، حتى تخلى عن الحكم على خلفية الاحتجاجات الشعبية فى يناير 2011، وبذلك يعد هو الأطول بقاءً فى الحكم منذ عهد محمد على.

تخرج مبارك من الكلية الجوية عام 1950، ترقى فى المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائدًا للقوات الجوية عام 1972، وقاد القوات الجوية خلال حرب أكتوبر 1973.