شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تدفع بـ25 أتوبيس نقل عام بعد انقطاع الكهرباء بالمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الدفع بـ 25 أتوبيس نقل عام قابلة للزيادة للعمل بين محطتى الدمرداش والشهداء لمجابهة كثافات الركاب المتواجدين بالشارع الناتجة عن انقطاع الشبكة الهوائية المغذية للمترو فى محطة غمرة مما أدى لتوقف حركة المترو القادم من محطة المرج .

كانت شركة مترو الأنفاق قد ذكرت فى بيان لها منذ قليل، وجود انقطاع بالشبكة الكهربائية الهوائية بمحطة غمرة بالخط الأول اتجاه حلوان لمترو الأنفاق، حيث أوضحت الشركة أنه تم تشغيله من محطة المرج الجديدة إلى محطة الدمرداش بالاتجاهين ومن محطة الشهداء الى محطة حلوان فى الاتجاهين، كما تم التشغيل من محطة الدمرداش إلى محطة الشهداء خط مفرد طالع نازل .

وكانت شركة مترو الأنفاق أكدت فى بيان لها منذ قليل، انقطاع بالشبكة الكهربائية الهوائية بمحطة غمرة بالخط الأول اتجاه حلوان لمترو الأنفاق، حيث أوضحت الشركة أنه تم تشغيل من محطة المرج الجديدة الى محطة الدمرداش بالاتجاهين ومن محطة الشهداء الى محطة حلوان فى الاتجاهين، كما تم التشغيل من محطة الدمرداش إلى محطة الشهداء خط مفرد طالع نازل .

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وأكدت شركة مترو الأنفاق أنه جارى الآن إصلاح العطل.

وكانت قد شهدت أغلب أنحاء الجمهورية، طقس غير مستقر أمس الإثنين، حيث شهدت البلاد أمطار على أغلب الأنحاء امتدت للقاهرة والجيزة.

ومن ناحية أخرى حددت الهيئة القومية 20 فبراير الجارى كآخر موعد لتلقى العروض الفنية والمالية من الشركات المتنافسة على توريد ماكينات إصدار تذاكر المترو آليا (TVM)، ضمن المناقصة التى طرحتها الهيئة القومية للأنفاق أمام الشركات المحلية والعالمية لشراء ماكينات لاستخراج تذاكر المترو آليًا لصالح محطات الخطين الأول والثانى.

وقالت مصادر مسئولة لـ"الخليج 365"، إن الماكينات الجديدة سيستخدمها الراكب فى استخراج تذاكر المترو آليا بدلاً من اللجوء إلى الوقوف أمام شبابيك التذاكر، وهى شبيهة بماكينات الـ"ATM"الخاصة بالبنوك، حيث سيكون بإمكان الراكب عبر الماكينات الجديدة استخراج عبرها تذاكر الرحلة الواحدة أو شحن الكارت الذكى المحمل عليه الاشتراكات أو المستخدم كمحفظة نقود لاستقلال المترو بديلا عن التذاكر الورقية، وذلك باستخدام البطاقات الائتمانية البنكية أو العملة النقدية.