شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك.. شارك بالعزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى اليوم الثلاثاء، الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن عمر يناهز 92 عاما.

والرئيس الأسبق من مواليد محافظة المنوفية مايو 1982، التحق بالكلية الحربية وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية و درجة البكالوريوس في العلوم الجوية عام 1950.

عين مديرًا للكلية الجوية في إطار حمله تجديد لقيادات القوات المسلحة، ثم رئيسًا لأركان حرب القوات الجويه المصرية وقائدًا للقوات الجوية .

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اختاره الرئيس الراحل محمد انور السادات نائبا له عام ١٩٧٥ وخلفه في الحكم عام 1981.

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