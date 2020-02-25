شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك.. شارك بالعزاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى اليوم الثلاثاء، الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن عمر يناهز 92 عاما.
والرئيس الأسبق من مواليد محافظة المنوفية مايو 1982، التحق بالكلية الحربية وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية و درجة البكالوريوس في العلوم الجوية عام 1950.
عين مديرًا للكلية الجوية في إطار حمله تجديد لقيادات القوات المسلحة، ثم رئيسًا لأركان حرب القوات الجويه المصرية وقائدًا للقوات الجوية .
اختاره الرئيس الراحل محمد انور السادات نائبا له عام ١٩٧٥ وخلفه في الحكم عام 1981.
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