شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة معلقا على أزمة مباراة القمة: لا يجب الخلط بين الأدوار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقال وزير الشباب والرياضة خلال مؤتمر طاقة شبابية للمستقبل بمكتبة الإسكندرية، إنه سيتبنى مبادرة لا للتعصب والتى ستنطلق من محافظة الإسكندرية تزامنا مع مبادرة "شجع صح" بالتعاون مع الدكتور على جمعة.
وأشار إلى أن اتحاد الكرة لديه لوائح وقوانين ومن دوره تطبيقها كاملة على كل ما يخالف الضوابط الكروية، وذلك من خلال لجنة الانضباط ودور الوزارة هو دعم اتحاد الكرة فى كافة القرارات القانونية المنضبطة.
وقال وزير الشباب والرياضة عن دور الوزارة من أزمة مباراه القمة: "أنا مش هنزل العب كورة ودورنا دعم اتحاد الكرة ولا يجب الخلط بين الأدوار والمهام لوجود منظومة رياضية الخاصة بالأندية والمسابقات تديرها اتحاد الكرة".
كما أكد أن كل نادى هو مسئول عن سلوكيات جماهيره ولابد من محاسبة المخطئ طبقا للوائح اتحاد الكرة.
يذكر أن مكتبة الإسكندرية ووزارة الشباب والرياضة وقعت بروتوكول تعاون بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة و الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية بمقر المكتبة وتم إلقاء حوار مفتوح مع الشباب من 27 جامعة من محافظات مصر المختلفة.
يهدف البرنامج إلى زيادة وعي الشباب في كافة المجالات منها البيئية، والسياسية، والأمنية، والتكنولوجية، والاجتماعية. وهذا من خلال محاضرات وورش عمل ودورات تدريبية بمقر المدينة الشبابية بالإسكندرية. ويتجلى دور المكتبة في تنظيم محاضرات تثقيفية عن استهلاك المياه والحفاظ على مقدراتنا المائية ومواردنا البيئية وكذلك التوعية بأهمية أمن المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات ورفع مهاراتهم في أحد أهم الموضوعات التي يتعرضون لها بشكل مستمر خلال تنظيم أنشطتهم ألا وهو أساسيات المراسم والبروتوكولات.
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