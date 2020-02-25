شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة معلقا على أزمة مباراة القمة: لا يجب الخلط بين الأدوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقال وزير الشباب والرياضة خلال مؤتمر طاقة شبابية للمستقبل بمكتبة الإسكندرية، إنه سيتبنى مبادرة لا للتعصب والتى ستنطلق من محافظة الإسكندرية تزامنا مع مبادرة "شجع صح" بالتعاون مع الدكتور على جمعة.

وأشار إلى أن اتحاد الكرة لديه لوائح وقوانين ومن دوره تطبيقها كاملة على كل ما يخالف الضوابط الكروية، وذلك من خلال لجنة الانضباط ودور الوزارة هو دعم اتحاد الكرة فى كافة القرارات القانونية المنضبطة.

وقال وزير الشباب والرياضة عن دور الوزارة من أزمة مباراه القمة: "أنا مش هنزل العب كورة ودورنا دعم اتحاد الكرة ولا يجب الخلط بين الأدوار والمهام لوجود منظومة رياضية الخاصة بالأندية والمسابقات تديرها اتحاد الكرة".

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كما أكد أن كل نادى هو مسئول عن سلوكيات جماهيره ولابد من محاسبة المخطئ طبقا للوائح اتحاد الكرة.