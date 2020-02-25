شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك بعد ظهر غدٍ الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام جنازة الرئيس الأسبق حسنى مبارك بعد ظهر غدٍ الأربعاء من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس. ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية. وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020. Advertisements ونعى علاء مبارك، والده الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث نشر صورة له وعلق عليها:"إنا لله و إنا اليه راجعون ، انتقل الي رحمه الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك . اللهم أعفو عنه و اغفر له و ارحمه".

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