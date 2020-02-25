القوات المسلحة تنعى الرئيس الأسبق حسنى مبارك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت القيادة العامة للقوات المسلحة إبن من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك والذى وافته المنية صباح اليوم وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء وندعوا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته . ... وإنا لله وإنا إليه راجعون .

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