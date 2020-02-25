شكرا لقرائتكم خبر عن مبارك فى خطابه الأخير: مصر بلد عزيز لن يفارقنى حتى يوارينى ترابه وثراه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمنا اليوم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وننشر الآن الخطاب الأخير له، الذى توجه فيه بالحديث للشباب، وقال فيه "عشت من أجل هذا الوطن.. حافظا لمسئولياته وآمنت.. وستظل مصر هى الباقية فوق الأشخاص وفوق الجميع.. ستبقى حتى أسلم أمانتها ورايتها هى الهدف والغاية والمسئولية والواجب ومشواره ومنتهاه".
وأضاف: وأرض المحيا والممات.. ستظل بلدا عزيزة لا يفارقنى أو أفارقه حتى يوارينى ترابه وثراه، وستظل شعبا كريما يبقى أبد الدهر.. مرفوع الرأس والراية.. حفظ الله مصر بلدا آمنا.. وراعى شعبه وسدد خطاب.
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