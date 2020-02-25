شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9 جالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دولة البحرين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9 حالات، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز عربية".

وقررت وزارة الخارجية البحرينية منع سفر المواطنين إلى إيران فى الوقت الحالى، وذلك حتى إشعار آخر، جاء ذلك فى بيان لوزارة الخارجية البحرينية - أوردته وكالة الأنباء البحرينية اليوم الثلاثاء - والذى جاء فيه أنه نظرًا لتفشى فيروس كورونا (كوفيد 19)، تم منع سفر المواطنين إلى دولة إيران ، حرصًا على سلامتهم وعدم الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وكانت وزارة الصحة البحرينية، أعلنت تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) لمواطنين بحرينيين وسعوديين قادمين من إيران، عن طريق دبى عبر مطار البحرين الدولى، حيث تم فحصهم فور وصولهم إلى المملكة، واجراء جميع التحاليل اللازمة، وهم فى القاعة المخصصة لفحص القادمين من الدول الموبوءة بالمطار، التى أكدت اصابتهم بالفيروس لتبلغ بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها فى المملكة 8 حالات.

ووفقا لما نشر على وكالة الأنباء البحرينية، أوضحت وزارة الصحة، أن الحالات المصابة وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار شؤون الطيران المدنى بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبى الدولى لمدة 48 ساعة.

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كما أوضحت الوزارة، بأنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لفحص جميع الركاب القادمين من الدول الموبوءة، وبعد التأكد من ظهور أعراض الفيروس عليهم يتم نقلهم فورًا إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحى بمنطقة السلمانية ، وعزلهم لتلقى العلاج والرعاية اللازمة.

وأشارت الوزارة، إلى أن الحالات المصابة الجديدة البالغة 6 حالات هى لمواطنيْن بحرينيين اثنين (رجل وامرأة)، وأربع مواطنات سعوديات كانوا قد وصلوا إلى البلاد بعد زيارة لإيران، ويخضعون هم وجميع الحالات المصابة لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبى المختص، مؤكدةً الوزارة أنه تم نقل مرافقى المصابين للعزل أيضا كإجراء احترازى بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.