شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تستضيف اجتماعات جديدة لـ"سد النهضة".. وشكرى يتوجه إلى واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجّه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك للمشاركة في الاجتماعات الوزارية التي ترعاها الإدارة الأمريكية لمصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة بحضور البنك الدولي، والمقرر لها يومي 27 و28 الجاري. وكانت الأطراف المعنية قد اتفقت خلال جولة المفاوضات الأخيرة المنعقدة بواشنطن يومي 12 و13 فبراير الجاري، على قيام الولايات المتحدة بالاشتراك مع البنك الدولي ببلورة الصورة النهائية لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. Advertisements

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