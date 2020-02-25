شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب ينعى الرئيس الأسبق حسنى مبارك: أحد قادة حرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى مجلس النواب، رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك الذى وافته المنيه اليوم وتقدم بالعزاء لأسرته داعيا الله أن يتغمده برحمته. وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن،" ينعى مجلس النواب رئيس الجمهورية الأسبق لما قدمه لوطنه كأحد قادة حرب أكتوبر المجيدة". وأضاف،" يتقدم مجلس النواب بخالص المواساة والعزاء لأسرة الراحل وندعو الله أن يتغمده برحمته". Advertisements

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