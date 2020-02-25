ضبط المتهم بسرقة محتويات سيارة وبيعها لعامل بمنشأة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط مسجل خطر لسرقته محتويات سيارة وبيعها لعامل بمنشأة ناصر.

تبلغ للمقدم علي فيصل، رئيس مباحث منشأة ناصر، من المدعو ا ع ا حاصل على بكالوریوس خدمة اجتماعیة باكتشافه كسر زجاج سيارته الملاكي وسرقة 3 ھواتف محمولة، مبلغ مالي 7000 جنیه، حافظة بداخلھا كارنیھات، فیزا كارد حال توقفھا بمنطقة مقابر الغفیر دائرة القسم ولم یتھم أو یشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، للقبض على المتهم.

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وبإجراء التحریات تحت إشراف العقيد وائل الشموتي، مفتش المباحث، وجمع المعلومات ومن خلال فحص كامیرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابھا "ع.م"، سائق، مقیم بلوك 15 المرحلة الأولى مساكن سوزان مبارك، دائرة القسم، سبق اتھامه في 7 قضایا أخرھم 6255 لسنة 2013م قصر ، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن الرواد أحمد الصباغ ورامي شتا ومحمود أبو الدهب ومصطفى عياض، ضباط مباحث القسم وبصحبتھم القوة المرافقة من ضبطه حال استقلاله سيارة سوزوكي فان "ملك والده" وبحوزته ھاتفان محمول، مبلغ مالي 1000 جنیه، 2 " لاب توب ".

وبمواجھته بالتحریات وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إلیه بأسلوب "كسر الزجاج" وأقر بأن الھاتفان والمبلغ المالي المضبوطان بحوزته من متحصلات واقعة السرقة وإنفاقه باقي المبلغ المالي على شراء المواد المخدرة بقصد التعاطي، وتخلصه من الحافظة

بإلقائھا بالطریق العام وأضاف بان باقي المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب جار التوصل لمالكھا وتم بإرشاده ضبط الھاتف المحمول المستولى علیه لدى عمیله سيئ النیة "ا.ح"، عامل وباستدعاء المجني علیه تعرف على المضبوطات واتھمه بالسرقة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء عاطف خضر، مدير قطاع الجنوب، والنقيب محمد فؤاد، رئيس التحقيقات،