ضبط المتهمين بقتل موظف في الوايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على متهم جديد في واقعة مقتل موظف مدني بوزارة الداخلية على يد مقاول بحدائق القبة.

تبلغ للمقدم أحمد سمير توفيق، رئيس مباحث الوايلي، من الأھالي بشخص متوفي أمام العقار بدائرة القسم وبالانتقال والفحص بمعرفة الرائدين محمد حجاج وأحمد عبد العزيز، معاونا المباحث، عثر على جثة المدعو عصام یوسف موظف ومقیم بالطابق الأول بالعقار محل البلاغ ولا توجد بھا إصابات ظاھریة وبسؤال أسرة المتوفي قرروا بوجود نزاع قضائي بینھم وبین حمدي فرج مقاول وشریك بالعقار بمساحة 37متر ھارب وقیام الأخیر بإحضار كلاً من عطا الله واعر، سائق لودر نجل شقیق الأول، خمیس فرج تباع اللودر ومحاولتھم القیام بإعمال ھدم لأحد حوائط العقار محل الواقعة، وعلى أثر ذلك قام المتوفي باعتراضھم واعتلاء مقدمة اللودر " الشوكة " ، فقام المتھم الثاني " قائد اللودر بتحریك الشوكة ھیدرولیكیاً لمحاولة إنزاله مما أدى لسقوط المجني علیه أرضاً ووفاته، ولاذوا بالفرار واتھم المشكو في حقھم بالتسبب في وفاة شقیقهم.

وما أسفرت عنه جھود البحث من ضبط المتھم الثاني حال استقلاله اللودر المستخدم في ارتكاب الواقعة واعترافه بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتھمین.

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وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف العميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، للقبض على المتهم.

وفي وقت لاحق وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتھمان الھاربان تمكن الرائدان أحمد الحريري ومينا مجدي، معاونا مباحث القسم وبصحبتھم القوة المرافقة من ضبط المتھم الثالث وبمواجھته أمام العميد أحمد جودة، مأمور قسم الوايلي، اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتھمین.

تحرر عن ذلك ملحقاً للمحضر الأصلي، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء مازن عبد الشافي، مساعد فرقة الزيتون، إلى النيابة العامة.