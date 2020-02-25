"الأول ضربها والثاني كتم أنفاسها".. تفاصيل مقتل سيدة على يد أبنائها بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط شقيقين قتلا والدتهما بعد مُعايرة الأهالي لهما بقيامها باستجداء المواطنين بالمنيا.

تلقى مركز سمالوط شرق بأمن المنيا بلاغا من حاصل على دبلوم، 50 سنة، مقيم دائرة المركز" بوفاة شقيقته "ربة منزل، 55 سنة، مقيمة بمدينة سمالوط داخل مسكنها.

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وبالفحص تبين وجود الجثة بكامل ملابسها ملقاة على أريكة داخل مسكنها، ووتوصلت التحريات إلى حدوث مشاجرة بين المتوفاة وإبنيها "نجارين سني 32، 24 مقيمان بذات العنوان" وتعديهما عليها بالضرب.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن المنيا، أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترف الأول بارتكاب الواقعة لاعتياد والدتهما التردد على الأهالي المجاورين بالمنطقة سكنهم واستجدائهم للحصول على مبالغ مالية ومعايرة الأهالي لهما مما آثار حفيظتهما وقيامهما بالتعدي عليها بالضرب وقيام المتهم الثاني بكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة بمواجهة الأخير اعترف لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.