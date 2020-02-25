ضبط عاطل انتحل صفة شرطي لسرقة المواطنين بالدرب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على عاطل انتحل صفة أمين شرطة لسرقة المواطنين بمنطقة الدرب الأحمر.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من قسم شرطة الدرب الأحمر مفاده تلقيه بلاغا من "ز.م"، 57 سنة، سمكري سیارات، بالاستيلاء منه على 140 جنيه بعد إیھامه بأنه رجل شرطة.

وبتتبع خط سیر ھروب المتھم أمكن ضبطه حال تواجده بأحد المقاھي الكائنة بشارع بور سعید بدائرة القسم وتبین أنه یدعى "م.ا"، 38 سنة، عاطل، مقیم شارع محمد السید دائرة قسم شرطة البساتین، سبق اتھامه في قضیتیي "نصب" وبحوزته المبلغ المالي المستولى علیه، وبمواجھته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجل شرطة" نظراً لمروره بضائقة مالیة، وبسؤال المجني علیه اتھمه بالنصب عليه.

تم تحریر المحضر اللازم، والعرض على النیابة العامة للتحقيق.