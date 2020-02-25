أخبار مصر

طالب يُطلق كلبًا على رجل وزوجته في مشاجرة بالزاوية الحمراء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط طالب بمحافظة القاهرة لقيامه بإطلاق كلب تجاه صاحب محل بطاريات وزوجته، ما تسبب في عقرهما وإصابتهما وذلك أثناء مشاجرة بينهما.

تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل بطاريات سيارات، وزوجته، مقيمان بدائرة القسم، مصابان بإصابات متفرقة "إثر عقر كلب" بتضررهما من "طالب"، مقيم بدائرة القسم؛ لقيامه بإطلاق كلب تجاههما وعقرهما مما أدى إلى حدوث إصابتهما المشار إليها بسبب خلافات سابقة بينهم حول الجيرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تم ضبطه، وبحوزته الكلب المُستخدم في ارتكاب الواقعة "تم التحفظ عليه".

بمواجهته المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طالب يُطلق كلبًا على رجل وزوجته في مشاجرة بالزاوية الحمراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا