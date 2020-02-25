طالب يُطلق كلبًا على رجل وزوجته في مشاجرة بالزاوية الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط طالب بمحافظة القاهرة لقيامه بإطلاق كلب تجاه صاحب محل بطاريات وزوجته، ما تسبب في عقرهما وإصابتهما وذلك أثناء مشاجرة بينهما.
تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل بطاريات سيارات، وزوجته، مقيمان بدائرة القسم، مصابان بإصابات متفرقة "إثر عقر كلب" بتضررهما من "طالب"، مقيم بدائرة القسم؛ لقيامه بإطلاق كلب تجاههما وعقرهما مما أدى إلى حدوث إصابتهما المشار إليها بسبب خلافات سابقة بينهم حول الجيرة.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تم ضبطه، وبحوزته الكلب المُستخدم في ارتكاب الواقعة "تم التحفظ عليه".
بمواجهته المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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