ضبط أجنبي حاول تهريب 5 قطع أثرية بميناء الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجحت أجهزة الأمن في إحباط محاولة تهريب قطع أثرية بحوزة أحد الركاب يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء الأقصر الجوي. كان قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة ميناء الأقصر الجوي، تمكن بإشراف اللواء أشرف رضا، مدير أمن الموانئ، من ضبط راكب يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية حال إنهاء إجراءات سفره إلى القاهرة وبحوزته 5 قطع معدنية مختلفة الأشكال والأحجام مخفاة بحقيبة ضمن أمتعته يشتبه في أثريتها، وبعرضها على الجهات المختصة قررت بأن 3 قطع معدنية ضمن المضبوطات عبارة عن خناجر بدون مقابض أثرية وترجع لعصور تاريخية قديمة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.

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