المتحدث العسكري ينشر فيديو جديد لنعي مبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: نشر المتحدث العسكري فيديو نعي القيادة العامة للقوات المسلحة للرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك بصوت العميد ياسر وهبة. وقالت القوات المسلحة في بيانها: "تنعي القوات المسلحة ابن من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك والذى وافته المنية صباح اليوم، وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة وجنودها بخالص العزاء وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته". تابع تغطية خاصة لوفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك..(اضغط هنا)

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