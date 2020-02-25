تفاصيل وأماكن شقق الإسكان الاجتماعي المتوفرة للصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: كشف محمد سعد عبدالحفيظ رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، تفاصيل الوحدات السكنية المتوفرة للصحفيين بناء على البروتوكول الذي تم توقيعه مع صندوق الإسكان الاجتماعي اليوم، لتوفير ١١٠٨ وحدة. وجاءت الوحدات المخصصة كالتالي: 100 وحدة في مدينة الشروق بمساحة 75 مترا 100 وحدة في مدينة العبور بمساحة 70 مترا 108 وحدة في مدينة 6 أكتوبر بمساحة 63 مترا 200 وحدة في مدينة برج العرب بمساحة 90 مترا Advertisements 100 وحدة في الإسماعيلية القنطرة غرب بمساحة 90 مترا 100 وحدة في الإسماعيلية التل الكبير بمساحة 90 مترا 100 وحدة اسيوط الجديدة بمساحة 90 مترا 100 وحدة سوهاج الجديدة بمساحة 90 مترا 100 وحدة قنا الجديدة بمساحة 90 مترا 100 وحدة المنيا الجديدة بمساحة 90 مترا

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