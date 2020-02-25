فتحي سرور عن مبارك: أتذكر هذا الموقف جيدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، إن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك كان رجلا عظيما، تحمل مسئولياته، متابعا " قيادة مصر ليست عملا سهلا".

وأضاف سرور في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء: الرئيس مبارك كان حقاني بالنسبة لعلاقته بمجلس الشعب والوزارة، وعمره ما تدخل في شغلي، وما أتذكره جيدا الآن، أنني في ذات مرة أردت أن أستقيل من منصبي سنة 2010، نهاني عن ذلك".

توفي، صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر يناهز 92 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، بمستشفى المعادي العسكري.

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