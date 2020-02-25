شيخ الأزهر يعرب عن تعازيه في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعرب الأزهر الشريف والإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن خالص تعازيه في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق، محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء، مشيدًا بمسيرته الوطنية وبدوره البارز في حرب أكتوبر المجيدة، التي أعادت العزة والكرامة للأمة العربية.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة لأسرة الرئيس الراحل، سائلا المولي- جل وعلا- أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وذيل بيانه بـ"إنا لله وإنا إليه راجعون".​

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