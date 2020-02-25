نقيب الصحفيين : بروتوكول تعاون مع "الإسكان الاجتماعي" لتوفير شقق للصحفيين بنظام القرعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن مشروع الإسكان الاجتماعي تجاوز ٣ ملايين شقة تم تنفيذ منهم أكثر من ٧٥٠ ألف وحدة، لتوفير شقق سكنية للفئات الأقل دخلا.

وأضاف: النقابة وقعت بروتوكولا وسيتم بدء تنفيذه وفقا للقواعد التي وضعها المجلس، وسيتم التقدم لها في النقابة، وإذا كانت الأعداد أكثر من المطروح، سنجري قرعة للأسماء الفائزة والاحتياطية، وسيتم إرسالها للصندوق.

وتابع رشوان: في حال وجود عوائق أمام بعض الفائزين، سيتم تصعيد الزملاء الاحتياطي محلهم، ونكرر شكرنا للدكتورة مي عبد الحميد رئيس الصندوق.