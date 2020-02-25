- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن مشروع الإسكان الاجتماعي تجاوز ٣ ملايين شقة تم تنفيذ منهم أكثر من ٧٥٠ ألف وحدة، لتوفير شقق سكنية للفئات الأقل دخلا.
وأضاف: النقابة وقعت بروتوكولا وسيتم بدء تنفيذه وفقا للقواعد التي وضعها المجلس، وسيتم التقدم لها في النقابة، وإذا كانت الأعداد أكثر من المطروح، سنجري قرعة للأسماء الفائزة والاحتياطية، وسيتم إرسالها للصندوق.
وتابع رشوان: في حال وجود عوائق أمام بعض الفائزين، سيتم تصعيد الزملاء الاحتياطي محلهم، ونكرر شكرنا للدكتورة مي عبد الحميد رئيس الصندوق.
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب الصحفيين : بروتوكول تعاون مع "الإسكان الاجتماعي" لتوفير شقق للصحفيين بنظام القرعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.