وائل غنيم ينعي مبارك.. ماذا قال؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:
نعى وائل غنيم، أحد رموز ثورة 25 يناير، الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي توفي اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ92 عاما، بعد صراع مع المرض.
ونشر غنيم صورة لمبارك عبر حسابه على "تويتر" اليوم، وكتب: "رحمة الله على الرئيس حسني مبارك. كل نفس بما كسبت رهينة وكلنا رايحين لربنا اللي أحسن من البشر كلهم. ربنا يصبر أهله ومحبيه ويبارك في عمر أحفاده".
وأضاف وائل غنيم: "كان محبا ومخلصا لمصر. تحمل مسؤولية ضخمة تجاه الشعب المصري فأصاب كثيرا وأخطأ كثيرا وصبر على كثير من الأذى في نهاية عمره. وسيحكم التاريخ".
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