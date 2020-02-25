بعد وفاة مبارك.. الرئاسة تعلن الحداد العام لمدة 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي: أعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك"؛ بداية من الأربعاء الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٠. وتوفي، منذ قليل، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر يناهز 92 عامًا، وفقًا لما أعلنه التلفزيون المصري، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تدهور حالته الصحية في الآونة الأخيرة. تابع تغطية خاصة لوفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك..(اضغط هنا)

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