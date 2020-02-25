مصر | هل يُحرم مبارك من إقامة جنازة عسكرية؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يُحرم مبارك من إقامة جنازة عسكرية؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت دينا المقدم المحامية، أن القانون الواجب تطبيقه على الرئيس الأسبق حسني مبارك في الوقت الحالي هو قانون العقوبات العادي، الذي يسري في حق المدنيين وليس قانون العقوبات العسكري، نظرا لأنه خارج الخدمة ويحاكم جنائيا أمام المحاكم الجنائية العادية.

وأوضحت المقدم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه بالرغم من رفض الطعن وتغريم مبارك ونجليه 125 مليونًا و197 ألف جنيه فى قضية القصور الرئاسية، إلا أنه لا يحرم مبارك من إقامة جنازة عسكرية له، وأن الأمر برمّته مسألة تقديرية للقوات المسلحة.

وأضافت: أن هو ما حدث مع الفريق سعد الدين الشاذلي، الذي حُكم عليه بالسجن وقضى العقوبة في السجن الحربي، وحرم من مزاياه المدنية، مثل الاستفادة بمعاش نجمة سيناء، وعندما توفي أقيمت له جنازة عسكرية مهيبة.

