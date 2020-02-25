مصر | نادي قضاة مجلس الدولة يهنئ الكويت بعيدها الوطني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي قضاة مجلس الدولة يهنئ الكويت بعيدها الوطني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار المستشار سمير يوسف البهي رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، السفارة الكويتية بالقاهرة، لتقديم التهنئة بمناسبة العيد الوطني الـ59 لدولة الكويت، للسفير محمد الذويخ سفير دولة الكويت بالقاهرة.

وأكد المستشار سمير البهي على عمق ومتانة العلاقات بين مصر والكويت، حكومة وشعبًا في مختلف المجالات، كما أكد على التواصل الفعال بين النادي والجهات القضائية والقانونية بالكويت والذي توج بتنظيم مؤتمر علمي دولي قبل عامين تحت عنوان أصول المرافعات الإدارية في مصر والكويت.

وفي ختام الزيارة تمنى "البهي" لدولة الكويت الشقيقة التقدم والرخاء والازدهار واستمرار التعاون البنّاء بين البلدين.

