مصر | السجن 3 سنوات وغرامة لربة منزل بتهمة عرض ابنتها للبيع

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الثلاثاء، بالتجمع الخامس، بمعاقبة ربة منزل بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة عرض ابنتها للبيع، واستغلال ابنها في أعمال التسول بالوايلي.

وصدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وتضمن أمر الإحالة الصادر عن نيابة غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار هادي عزب، المحامي العام، في القضية رقم 53 لسنة 2019 حصر تحقيق حوادث غرب القاهرة قيام المتهمة "أ. م"، ربة منزل، بالتعامل على ابنتها الطفلة المجني عليها "ف. ع"، بأن قامت بعرضها للبيع نظير مبلغ مالي وقدره 50 ألف جنيه، قاصدة من ذلك استغلالها، حال كونها المسئولة عن تربيتها ورعايتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهمة بالتعامل على نجلها الطفل المجني عليه "إ. م"، بأن قامت باستغلاله في أعمال التسول حال كونها المسئولة عن تربيته ورعايته على النحو المبين بالتحقيقات.

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واستمعت النيابة العامة، إلى أقوال الشاهد الأول، نقيب شرطة بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والذي أكد أن تحرياته توصلت إلى قيام المتهمة بعرض ابنتها الطفلة للبيع نظير مبلغ مالي، فطلب من أحد مصادره التواصل معها.

واستصدر إذنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمة، وبناءً على إذن النيابة العامة توجه إلى محل تواجد الأخيرة، وتقابل معها دون إخبارها بطبيعة وظيفته، وطلب منها شرء الطفلة، وعقب طلبها المبلغ المتفق عليه قام بضبطها والتحفظ على الطفلة وبتفتيشها عثر بحوزتها على هاتف محمول.

وبفحصه تبين احتوائه رسائلا تفيد بعرض الطفلة للبيع، وبمواجهتها أقرت له لأنها وعلى إثر مرورها بضائقة مالية تولدت لذهنها فكرة بيع ابنتها البالغة من العمر عام ونصف بمبلغ مالي وقدره 50 ألف جنيه.

كما استمعت النيابة العامة، إلى أقوال الشاهد الثاني، رائد شرطة بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بأن تحرياته توصلت إلى استخدام المتهمة لنجلها الطفل في أعمال التسول بغرض التحصل على الأموال.