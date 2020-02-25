مصر | بين البطولة والإدانة بالمحاكم.. إسدال الستار على مسيرة 94 عامًا لمبارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بين البطولة والإدانة بالمحاكم.. إسدال الستار على مسيرة 94 عامًا لمبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت أسطورة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بطل حرب السادس من أكتوبر، حيث توفي منذ دقائق قليلة عن عمر يناهز الـ94 عاما، عقب صراع مع المرض.

وولد مبارك في مدينة كفر مصيلحة بالمنوفية وتولى رئاسة مصر، قرابة الثلاثين عاما، عقب اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، وأجبرته الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي انطلقت في الخامس والعشرين من يناير والتي استمرت 18 يوما على التنحي عن الحكم في الحادي عشر من فبراير 2011.

وبدأت محاكمة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، من قبل محكمة الجنايات، بتهم انتهاك حقوق الإنسان الموجهة إليه وقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير في مصر.

ونفى مبارك جميع التهام الموجهة له وحكم عليه بالسجن المؤبد في 2 يونيو 2012 وتم الطعن علي الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن وقررت إعادة المحاكمة من جديد وفي يوم 29 نوفمبر 2014، تم الحكم على مبارك ومساعديه على رأسهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالبراءة.

وفي 9 يناير 2016، أصدرت محكمة النقض حكما نهائيا وباتا بتأييد معاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قصور الرئاسة".

