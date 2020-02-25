أخبار مصر | 'الصحفيين' توقع بروتوكولًا للحصول على وحدات بمشروعات الإسكان الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' توقع بروتوكولًا للحصول على وحدات بمشروعات الإسكان الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع ضياء رشوان نقيب الصحفيين، اليوم، مع المهندسة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بروتوكول تعاون للحصول على وحدات بمشروعات الإسكان الاجتماعي في عدد من المدن الجديدة، وذلك بحضور محمد سعد عبدالحفيظ مقرر لجنة الإسكان بالنقابة، وقيادات صندوق الإسكان الاجتماعي، بمقر النقابة.

وكان قد أعلن محمد سعد عبد الحفيظ رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، عن الاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق على الحصول على 1100 وحدة لمحدودي الدخل ولغير محدودي الدخل.