أخبار مصر | استعدادات خاصة بمقبرة الرئيس الراحل مبارك (صور وفيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعدادات خاصة بمقبرة الرئيس الراحل مبارك (صور وفيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقطت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية، عددا من الصور ومقاطع الفيديو، للاستعدادات الجارية بمقابر أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، استعدادًا لاستقبال جنازته.

كان الرئيس الراحل، توفي اليوم الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المريض، عن عمر يناهز الـ91 عاما.

وكشفت مصادر، عن أن عددا كبيرا من رموز النظام السابق والشخصيات العامة، سيشهدون جنازة مبارك، ومن المتوقع حضور المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الأسبق، وكذا الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق، إلى جانب مجموعة كبيرة من محبي مبارك.

ومن المقرر إقامة جنازة عسكرية من مسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس، ظهر غد الأربعاء.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة، ونعت مبارك بعد وفاته، قائلة: إنه ابن من أبنائها وقائدًا من قادة حرب أكتوبر المجيدة، حيث تقدمت لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء.