أخبار مصر | عاجل| بالأسماء.. قيادات بارزة تستعد لحضور جنازة مبارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| بالأسماء.. قيادات بارزة تستعد لحضور جنازة مبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر، أن عددًا كبيرًا من رموز نظام حسني مبارك، سيحضر جنازة الرئيس الأسبق، الذي توفي اليوم الثلاثاء في مستشفى المعادي العسكري بالمعادي، عن عُمر يناهز الـ 91 عامًا.

وأضافت المصادر، أنه من المتوقع حضور المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الأسبق، وأيضًا الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق، إلى جانب مجموعة كبيرة من محبي مبارك.

ومن المقرر إقامة جنازة عسكرية من مسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس، ظهر غد الأربعاء.

كانت القيادة العامة للقوات المسلحة، نعت مبارك بعد وفاته، قائلة: إنه ابن من أبنائها وقائدًا من قادة حرب أكتوبر المجيدة، حيث تقدمت لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء.

