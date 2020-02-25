أخبار مصر | رئيس "العربية للتصنيع": نضع خبراتنا وإمكاناتنا لخدمة أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "العربية للتصنيع": نضع خبراتنا وإمكاناتنا لخدمة أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وشدد على أن العربية للتصنيع تضع كافة خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية لخدمة قارتنا الأفريقية. وأعرب عن اعتزازه بزيارة بالوفد الأفريقي باعتبارها فرصة لتعزيز الصورة الحقيقية عن إمكانيات الصناعة المصرية.

وقال: إن الهيئة العربية للتصنيع ترحب باستقبال زيارات مماثلة للدارسين الأفارقة من أجل تبادل الخبرات ودعم التكامل والتعاون المشترك جاء هذا في إطار زيارة وفد دورة التعاون الأفريقي لصناع القرار رقم (11) بأكاديمية ناصر العسكرية. وتناول اللقاء، استعراض تاريخ تأسيس العربية للتصنيع ودورها القومي كأحد نتائج انتصارات حرب أكتوبر، ودورها في تلبية احتياجات الأشقاء العرب والأفارقة من الصناعات الدفاعية والمدنية.

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الثلاثاء، أهمية تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز التعاون والتكامل مع الأشقاء الأفارقة.

وتمت الإشارة إلى استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لتدريب الكوادر البشرية وتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية في العديد من مجالات الصناعة.

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ومن بين المجالات الصناعات الدفاعية والعربات المدرعة ومجالات الطاقة المتجددة والاتصالات والإلكترونيات والتابلت والتحول الرقمي ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات النقل الكهربائي الذكي والسكك الحديدية والسيارات واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة والأثاث المكتبي وغيرها من مجالات التنمية الشاملة. وحرص مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، على فتح حوار مفتوح مع الوفد الأفريقي، أشار فيه لأهمية تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب للدارسين الأفارقة والاستفادة من قدراتهم وتمكينهم في المناصب القيادية ببلادهم.

ونوه بأهمية دورة التعاون الأفريقي التي تستهدف إعداد جيل جديد من القيادات الإفريقية الأكثر تأثيرا علي مستوي القارة بالتدريب والمهارات اللازمة برؤية تتوافق مع رؤية مصر وتوجهها لتحقيق التكامل والوحدة الإفريقية. وأوضح أن الهيئة، تعد أحد قلاع الصناعة بفضل جهود أبنائها على مدار الأجيال، وأن الهيئة تضع كافة خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية للتعاون والشراكة مع أشقائنا بالقارة الإفريقية وتبادل الخبرات وتدريب الأشقاء الأفارقة في العديد من المجالات.

ولفت إلى أن للهيئة العربية للتصنيع سجل طويل وقوي من التعاون مع دول القارة الإفريقية. وعقب تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، توجه وفد الدارسين الأفارقة لتفقد مصنع الإلكترونيات والشركة العربية للطاقة المتجددة التابعين للعربية للتصنيع، حيث تفقدوا خطوط إنتاج التابلت والحواسب والشاشات والأجهزة الإلكترونية، وأحدث خطوط إنتاج الألواح الشمسية وريش أبراج طاقة الرياح والتي لا تقل عن مثيلاتها بأحدث المصانع عالميا.

وأبدى الوفد، إعجابه بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، مشيدين بمجهودات الرئيس السيسي لتعزيز التعاون والتكامل بين الأشقاء الأفارقة.