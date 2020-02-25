أخبار مصر | رئيس "العربية للتصنيع": نضع خبراتنا وإمكاناتنا لخدمة أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "العربية للتصنيع": نضع خبراتنا وإمكاناتنا لخدمة أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأعرب عن اعتزازه بزيارة بالوفد الأفريقي باعتبارها فرصة لتعزيز الصورة الحقيقية عن إمكانيات الصناعة المصرية.
وتناول اللقاء، استعراض تاريخ تأسيس العربية للتصنيع ودورها القومي كأحد نتائج انتصارات حرب أكتوبر، ودورها في تلبية احتياجات الأشقاء العرب والأفارقة من الصناعات الدفاعية والمدنية.
وتمت الإشارة إلى استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لتدريب الكوادر البشرية وتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية في العديد من مجالات الصناعة.
وحرص مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، على فتح حوار مفتوح مع الوفد الأفريقي، أشار فيه لأهمية تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب للدارسين الأفارقة والاستفادة من قدراتهم وتمكينهم في المناصب القيادية ببلادهم.
وأوضح أن الهيئة، تعد أحد قلاع الصناعة بفضل جهود أبنائها على مدار الأجيال، وأن الهيئة تضع كافة خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية للتعاون والشراكة مع أشقائنا بالقارة الإفريقية وتبادل الخبرات وتدريب الأشقاء الأفارقة في العديد من المجالات.
وعقب تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، توجه وفد الدارسين الأفارقة لتفقد مصنع الإلكترونيات والشركة العربية للطاقة المتجددة التابعين للعربية للتصنيع، حيث تفقدوا خطوط إنتاج التابلت والحواسب والشاشات والأجهزة الإلكترونية، وأحدث خطوط إنتاج الألواح الشمسية وريش أبراج طاقة الرياح والتي لا تقل عن مثيلاتها بأحدث المصانع عالميا.
وأبدى الوفد، إعجابه بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، مشيدين بمجهودات الرئيس السيسي لتعزيز التعاون والتكامل بين الأشقاء الأفارقة.