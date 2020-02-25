أخبار مصر | فرج عامر: السيسي يصر على دفع الصناعة للأمام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: السيسي يصر على دفع الصناعة للأمام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الصناعة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، لعرض خطة الحكومة في شأن دعم الصناعة: "عندنا أمل أن تكون مصر الدولة الأولى أفريقيا في جذب الاستثمار، لذلك لا بد من تقديم الدعم اللازم للصناع خصوصا فيما يتعلق بالتراخيص وغيرها".

وأشار إلى أن تسهيل إمكانية منافسة الصناعة المصرية مع دول العالم، لا بد وأن يقف الصناع في مصر على مسافة متساوية مع أقرانهم في الدول الأخرى من حيث التسهيلات وتوفير البيئة الملائمة.