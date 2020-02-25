أخبار مصر | الإمارات عن وفاة مبارك: العالم العربي فقد صاحب المواقف التاريخية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات عن وفاة مبارك: العالم العربي فقد صاحب المواقف التاريخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ قليل، على وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

وأكدت دولة الإمارات، أن العالم العربي فقد الرئيس حسني مبارك "صاحب المواقف الوطنية والتاريخية"، وفقًا لقناة العربية.

Advertisements

وقد أعلنت مصادر مقربه من الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، وفاته اليوم الثلاثاء 25/2/2020، عن عمر يناهز الـ92 عامًا، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة.

وكشفت المصادر المقربة، أنه سيتم تشييع الجثمان من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس شرق القاهرة.

وكانت رئاسة الجمهورية، قد نعت ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه "كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية. وتتقدم رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020".