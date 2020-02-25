أخبار مصر | بيان عاجل من القوات المسلحة بعد وفاة مبارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان عاجل من القوات المسلحة بعد وفاة مبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة، ابن من أبنائها وقائدًا من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك، والذي وافته المنية صباح اليوم وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء وندعوا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته.

ونعت رئاسة الجمهورية، ظهر اليوم، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وابطال حرب اكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية اثناء الحرب التي اعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.