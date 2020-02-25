أخبار مصر | تعرف على أشهر عبارات "مبارك" التي تداولها المصريين

يشاء القدر أن يرحل مبارك عن دنيانا يوم 25 فبراير، كما رحل عن حكم البلاد أيضًا في 25 يناير، وما تلاها من أحداث، إذ يبدو أن الرقم 25 له مع الرئيس الذي كان أسبقًا فصار راحلًا حديثًا ذو شجون، واشتهر مبار خلال فترة حكمه وخلال الفترة التي سبقت يناير بعدد من العبارت الشهير نرصدها عبر التقرير التالي.

خلال فترة حكمه التي امتدت إلى 30 عامًا، على الرغم من أن السواد الأعظم من شعب مصر لم يكن راضيًا عن كثير مما يحدث خلال هذه الفترة إلا أن عبارات مبارك الساخرة وخاصة في العشر سنوات الأخيرة ظلت عالقة في أذهان المصريين وأشهرها:

"خليهم يتسلوا".. هي عبارة قالها بها مبارك واشتهر بها، إذ ألقاها على أعضاء مجلس الشعب خلال كلمته ردًا على حديث أحد الأعضاء عن "البرلمان الموازي".

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"لن أرحم أحدا يمد يده إلى المال العام حتى لو كان أقرب الأقرباء، إننى لا أحب المناصب ولا أقبل الشللية وأكره الظلم، ولا أقبل أن يظلم أحدا، وأكره استغلال علاقات النسب".. هذه العبارة رددها مبارك في أكتوبر عام 81 ونقلتها عنه جريدة مايو.