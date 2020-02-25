أخبار مصر | تعرف على أشهر عبارات "مبارك" التي تداولها المصريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أشهر عبارات "مبارك" التي تداولها المصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يشاء القدر أن يرحل مبارك عن دنيانا يوم 25 فبراير، كما رحل عن حكم البلاد أيضًا في 25 يناير، وما تلاها من أحداث، إذ يبدو أن الرقم 25 له مع الرئيس الذي كان أسبقًا فصار راحلًا حديثًا ذو شجون، واشتهر مبار خلال فترة حكمه وخلال الفترة التي سبقت يناير بعدد من العبارت الشهير نرصدها عبر التقرير التالي.
خلال فترة حكمه التي امتدت إلى 30 عامًا، على الرغم من أن السواد الأعظم من شعب مصر لم يكن راضيًا عن كثير مما يحدث خلال هذه الفترة إلا أن عبارات مبارك الساخرة وخاصة في العشر سنوات الأخيرة ظلت عالقة في أذهان المصريين وأشهرها:
"خليهم يتسلوا".. هي عبارة قالها بها مبارك واشتهر بها، إذ ألقاها على أعضاء مجلس الشعب خلال كلمته ردًا على حديث أحد الأعضاء عن "البرلمان الموازي".
"لن أرحم أحدا يمد يده إلى المال العام حتى لو كان أقرب الأقرباء، إننى لا أحب المناصب ولا أقبل الشللية وأكره الظلم، ولا أقبل أن يظلم أحدا، وأكره استغلال علاقات النسب".. هذه العبارة رددها مبارك في أكتوبر عام 81 ونقلتها عنه جريدة مايو.
"ابني بيساعدني مش مشكلة".. أثناء لقاء الرئيس الراحل مع حسام بدراوي في قناة العربية، ولما تجاذب معه أطراف الحديث عن تعيين نائب له، وعن ترشيح ابنه جمال من بعده لتولي حكم مصر.
"أولي اهتمامًا بمحدودي الدخل".. دائمًا كان محدودي الدخل لهم نصيبًا في خطابات مبارك طيبة الثلاثين عامًا وكانت تلك العبارة من أشهر عباراته.
"عندي 80 مليون مواطن هأكلهم منين".. كانت هذه العبارة لما سئل لماذا لا يغلق القناة في وجه البوارج الأمريكية أثناء أزمة العراق.