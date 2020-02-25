أخبار مصر | الإمام الأكبر: حريصون على دعم باكستان في المنهج الأزهري المعتدل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمام الأكبر: حريصون على دعم باكستان في المنهج الأزهري المعتدل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بمشيخة الأزهر، السفير طارق دحروج، سفير مصر الجديد بباكستان، حيث رحب فضيلته بالسفير في رحاب الأزهر، متمنيا له مزيدًا من التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.

وقال فضيلة الإمام الأكبر: إنَّه قضى وقتًا طيبًا في عمادة كلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية بباكستان، وقد كان لذلك أثر كبير في تعرف فضيلته على المجتمع الباكستاني، مؤكدًا حرص الأزهر على دعم باكستان بالمنهج الأزهري وتدريب الأئمة الباكستانيين واستعداده لتقديم كافة أوجه الدعم العلمي لباكستان.

من جانبه، أعرب السفير المصري الجديد بباكستان عن اهتمامه وحرصه على الاستفادة من رسالة الأزهر الشريف وجهوده في دول العالم الإسلامي وخصوصا باكستان، وذلك لأداء مهامه كسفير لمصر على نحو يليق بمكانة مصر وبما يدعم نشر المنهج الأزهري المعتدل في باكستان.