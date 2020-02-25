أخبار مصر | وزير المالية: في طريقنا لتفعيل شكاوى التأمين الصحي الإلكترونية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير المالية: في طريقنا لتفعيل شكاوى التأمين الصحي الإلكترونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء لمناقشة الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل عن الفترة من 1/7/2019 حتى 31/ 12/ 2019، إن تكاليف التشغيل المخصصة لمستشفيات بورسعيد لإدخالها منظومة التأمين الصحي الشامل تصل لنحو 2 مليار جنيه خلال السنة الأولى، والأمور تحت السيطرة.

وأضاف "معيط" في كلمته، أن الدولة مسئولة فقط عن تأهيل المستشفيات، أما تقديم الخدمات تتم طبقا للجنة تسعير مستقلة بعيد تماما عن الخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن اختيار محافظة بورسعيد كان بسبب سهولة إدارة المنظومة بها، ولأنها محافظة لا تضم مرتكز عديدة مثل محافظات أخرى، رغم ضعف البنية التحتية الخاصة بالمستشفيات هناك، ولكن مهيئة حتى تستطيع الدولة تطوير نفسها في إدارة المنظومة والتعلم والتعامل مع التحديات التي تواجهها.

وأشار معيط، إلى أن الحكومة في طريقها لتفعيل منظومة الشكاوى الإلكترونية الخاصة بالتأمين الصحى الشامل، موضحا أن مشكلة مصر ليست فى عدد المستشفيات والوحدات الصحية، وإنما في جاهزية هذه المستشفيات سواء على مستوى المعدات أو الكوادر الطبية وتوفر العنصر البشرى.