أخبار مصر | تدشن رابطة أطباء النساء والتوليد بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدشن رابطة أطباء النساء والتوليد بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت نقابة أطباء الجيزة الفرعية، تدشين رابطة لأطباء النساء والتوليد برئاسة الدكتور عاصم أنور عبده موسى، والدكتور سيد الطويل، نائب لرئيس الرابطة، والدكتور خالد أمين، مقررًا للرابطة وبعضوية كلا من الدكتور محمد عكاشة، والدكتور أحمد مخلوف، وينتظم من خلال الرابطة الأطباء في أنشطة علمية واجتماعية ونقابية في المحافظة.
وجاء ذلك بعد موافقة مجلس النقابة العامة للأطباء على مقترح لائحة الروابط التخصصية والتي تقضي بإنشاء رابطة لكل تخصص بالمحافظات طبقًا للائحة التي تنص على أن تتكون الروابط المهنية من الزملاء أعضاء النقابة والمقيدين بسجلات النقابة ومُسددي الاشتراكات والذين تجمعهم مجالات تخصص طبية واحدة في التخصصات الرئيسية التي تعترف بها النقابة العامة من أجل رفع كفاءة الأطباء ورفع مستوى الرعاية الصحية.
وتنص الشروط على ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للروابط الفرعية عن 15 عضوا ويكون من بينهم من له تاريخ وخبرة في التعليم والتدريب الطبي.
جدير بالذكر أن اشتراك الرابطة 10 جنيهات من كل عضو (سنويا) تقسم (بنسبة 75% لصالح الرابطة الفرعية و25% للرابطة العامة) علن أن يخصص دخل رابطة للإنفاق على أنشطتها بمعرفة مقررها والعرض على مجلس النقابة، ولا يجوز للروابط فتح حسابات بنكية مستقلة وإنما تتبع إجراءات الصرف المتعارف عليها من خلال حساب النقابة.
وتتضمن إجراءات الإشهار تقدم عدد 15 طبيبا بالطلب المرفق وتتولى النقابة الفرعية المعنية إجراءات الإعلان عنها لباقي أطباء التخصص.
جدير بالذكر أن اشتراك الرابطة 10 جنيهات من كل عضو (سنويا) تقسم (بنسبة 75% لصالح الرابطة الفرعية و25% للرابطة العامة) علن أن يخصص دخل رابطة للإنفاق على أنشطتها بمعرفة مقررها والعرض على مجلس النقابة، ولا يجوز للروابط فتح حسابات بنكية مستقلة وإنما تتبع إجراءات الصرف المتعارف عليها من خلال حساب النقابة.
وتتضمن إجراءات الإشهار تقدم عدد 15 طبيبا بالطلب المرفق وتتولى النقابة الفرعية المعنية إجراءات الإعلان عنها لباقي أطباء التخصص.