أخبار مصر | تدشن رابطة أطباء النساء والتوليد بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدشن رابطة أطباء النساء والتوليد بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نقابة أطباء الجيزة الفرعية، تدشين رابطة لأطباء النساء والتوليد برئاسة الدكتور عاصم أنور عبده موسى، والدكتور سيد الطويل، نائب لرئيس الرابطة، والدكتور خالد أمين، مقررًا للرابطة وبعضوية كلا من الدكتور محمد عكاشة، والدكتور أحمد مخلوف، وينتظم من خلال الرابطة الأطباء في أنشطة علمية واجتماعية ونقابية في المحافظة.

وجاء ذلك بعد موافقة مجلس النقابة العامة للأطباء على مقترح لائحة الروابط التخصصية والتي تقضي بإنشاء رابطة لكل تخصص بالمحافظات طبقًا للائحة التي تنص على أن تتكون الروابط المهنية من الزملاء أعضاء النقابة والمقيدين بسجلات النقابة ومُسددي الاشتراكات والذين تجمعهم مجالات تخصص طبية واحدة في التخصصات الرئيسية التي تعترف بها النقابة العامة من أجل رفع كفاءة الأطباء ورفع مستوى الرعاية الصحية.