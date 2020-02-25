أخبار مصر | المترو: عودة حركة القطارات بالخط الأول إلى طبيعتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المترو: عودة حركة القطارات بالخط الأول إلى طبيعتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في الاتجاهين،

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، اليوم الثلاثاء، انتظام حركة القطارات بالخط الأول حلوان-المرج الجديدة،وذلك بعد إصلاح العطل المفاجئ الناتج عن قطع بالشبكة الكهربائية بين محطتي غمرة والشهداء، نتيجة سقوط أمطار غزيرة وتقلب الأحوال الجوية.

وأشارت الشركة، إلى أن جميع فرق الطوارئ بالخطوط الثلاثة في حالة استعداد تام للعمل على إزالة أي أعطال فور حدوثها نتيجة سوء الأحوال الجوية الخارجة عن إرادتنا وأن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة تعمل بانتظام في الاتجاهين.