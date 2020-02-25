أخبار مصر | عاجل.. علاء مبارك ينشر رسالة والده الأخيرة للمصريين (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. علاء مبارك ينشر رسالة والده الأخيرة للمصريين (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر علاء مبارك، ابن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مقطع فيديو على صورة لوالده على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، في أحد لقاءاته.

وقال الرئيس الأسبق، خلال مقطع الفيديو: "إن حسني مبارك الذي يتحدث إليكم اليوم يعتز بما قضاه من سنين طويلة في خدمة مصر وشعبها، إن هذا الوطن العزيز هو وطني مثلما هو وطن كل مصري ومصرية فيه عشت وحاربت من أجله ودافعت عن أرضه وسيادته ومصالحه، وعلى أرضه أموت وسيحكم التاريخ عليا وعلى غيري بما لنا أو عليناومصر العريقة هي الخالدة تنتقل رايتها بين سواعد أبنائها وعلينا أن نطلب تحقيق ذلك في عزة ورفعة وكرامة جيل بعد جيل، حفظ الله هذا الوطن وشعبه".

وكتب علاء، في تدوينته: "إنا لله وإنا اليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك.. اللهم أعفو عنه واغفر له وارحمه".

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