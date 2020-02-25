أخبار مصر | عاجل.. أول رد فعل من علاء مبارك بعد وفاة والده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول رد فعل من علاء مبارك بعد وفاة والده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مقطع فيديو على صورة لوالده على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"

وكتب علاء في تدوينته: "إنا لله وإنا اليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك.. اللهم أعفو عنه واغفر له وارحمه".

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