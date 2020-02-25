أخبار مصر | "أمهات مصر" يطالب بتخفيف المناهج.. وجعل الوحدة الأخيرة للاطلاع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر" يطالب بتخفيف المناهج.. وجعل الوحدة الأخيرة للاطلاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم: إن حالة الطقس السيئة وسقوط الأمطار أجبرت جميع المدارس والجامعات على تعليق الدراسة، اليوم الثلاثاء، ولا نعلم هل ستتكرر الحالة الأيام المقبلة أم لا .

وأضافت في تصريحات صحفية، أنه يجب على الوزارة دراسة مطلب جميع أولياء الأمور بمختلف المراحل التعليمية بجعل الوحدة الأخيرة للاطلاع فقط وتخفيف المناهج، نظرا لضيق الوقت وقصر الفترة الزمنية للتيرم الثاني.

وأوضحت أن أولياء الأمور يطالبون مرارا وتكرارا في هذا التوقيت من كل عام بتخفيف المناهج وجعل الوحدة الأخيرة للاطلاع فقط، وبالتالي يجب على الوزارة تخفيف العبء عن الطلاب وأولياء الأمور فيما يخص المناهج الذي لا تناسب الوقت المخصص للفصل الدراسي.