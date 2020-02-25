أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن انتشار قطع غيار السيارات المغشوشة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن انتشار قطع غيار السيارات المغشوشة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت الدكتورة شادية ثابت، عضوة مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والنقل، بشأن دور قطع الغيار المغشوشة في زيادة نسب الحوادث في مصر

وقالت في بيان اليوم الثلاثاء: إن قطع غيار السيارات المضروبة تمثل أحد أهم الأسباب الرئيسية في نسب الحوادث المرتفعة في مصر، والتي تمثل كارثة بكل المقاييس لا بد من التدخل الحاسم بشأنها لحماية الأرواح والمركبات والطرق.

وأوضحت أن أشهر طرق التلاعب في قطع غيار السيارات يتم من خلال إعادة استخدام أجزاء من سيارات قديمة متهالكة ويتم تشحيمها وتغليفها وإعادة طرحها للبيع على أنها قطع غيار جديدة فيما تتم إعادة تدوير إطارات السيارات وإعادة بيعها على أنها جديدة.

وأشارت إلى أن هناك بعض الورش المعروفة يقوم فيها العمال بإعادة نقش الإطارات المستعملة، وهناك ورش تحفر بماكينات، وورش تحفر يدويًا بأدوات وطرق بدائية مخالفة للمواصفات القياسية وهو أمر في غاية الخطورة.

وطالبت بضرورة تفعيل دور أجهزة الدولة الرقابي في هذا الشأن ومواجهة عمليات التهريب والتصنيع في ورش بير السلم، ومواجهة الغش في صنع قطع غيار السيارات.