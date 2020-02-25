أخبار مصر | وزيرة التضامن: إطلاق برنامج "وعي" بعد غد لمواجهة الظواهر السلبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: إطلاق برنامج "وعي" بعد غد لمواجهة الظواهر السلبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت الوزيرة: إن الوزارة اتخذت خطوات حاسمة نحو تنفيذ برنامج فرصة الذي يعمل على تحويل أفراد الأسر في سن العمل وقادرة على العمل والمتلقية للمساعدات إلى الإنتاجية، وتم إضافة مكونات مثل جلسات تعديل التوجهات وبناء الثقة وتشجيع وتحفيز الأفراد على العمل.
وتابعت: أن البرنامج بدوره يوفر خدمات التدريب والتوظيف وتوفير أدوات الإنتاج وإكساب المهارات والمعارف وخاصة الثقافة المالية والشمول المالي وسيتم تنفيذه بالتعاون مع عدد كبير من الشركاء في مختلف المحافظات وخاصة الصعيد.
وجاء ذلك خلال احتفال منظمة العمل الدولية بانتهاء مشروع وظائف لائقة للشباب في مصر، بحضور الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وإيريك أوشلان مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وجيس داتون السفير الكندي في القاهرة.