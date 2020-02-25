أخبار مصر | وزيرة التضامن: إطلاق برنامج "وعي" بعد غد لمواجهة الظواهر السلبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: إطلاق برنامج "وعي" بعد غد لمواجهة الظواهر السلبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل حاليًا على إطلاق منهج متكامل للقضايا المجتمعية يعمل على التوعية وترسيخ القيم للتصدي للظواهر الاجتماعية السلبية كالإدمان والزواج المبكر وكثرة الإنجاب والاتكالية، إطلاق برنامج "وعي" بعد غد الخميس، لخدمة هذا الشأن.

وقالت الوزيرة: إن الوزارة اتخذت خطوات حاسمة نحو تنفيذ برنامج فرصة الذي يعمل على تحويل أفراد الأسر في سن العمل وقادرة على العمل والمتلقية للمساعدات إلى الإنتاجية، وتم إضافة مكونات مثل جلسات تعديل التوجهات وبناء الثقة وتشجيع وتحفيز الأفراد على العمل.