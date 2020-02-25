أخبار مصر | هل تقام جنازة عسكرية له؟.. محطات في تاريخ مبارك العسكري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل تقام جنازة عسكرية له؟.. محطات في تاريخ مبارك العسكري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز ٩١ عاما، ولا زالت هناك تساؤلات حول أحقيته في أن يقام له جنازة عسكرية نظرا لتاريخه العسكري الطويل خاصة في حرب أكتوبر.

وولد محمد حسني مبارك في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات.

والتحق مبارك بالكلية الحربية وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية في فبراير 1949، والتحق ضابطًا بسلاح المشاة، ثم التحق بالكلية الجوية وتخرج منها وحصل على بكالوريوس علوم الطيران في 12 مارس 1950، وتلقى دراسات عليا بأكاديمية فرونز العسكرية بالاتحاد السوفيتي في 1964.

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وعمل مبارك بالقوات الجوية في العريش في 13 مارس 1950، ثم نُقل إلى مطار حلوان للتدريب على المقاتلات في 1951، وتم نقله لكلية الطيران ليعمل مدرسًا، ثم أصبح مساعدًا لأركان حرب الكلية، ثم أركان حرب الكلية حتى عام 1959.

عُين قائدًا لقاعدة غرب القاهرة الجوية حتى 30 يونيو 1966، وعُين مديرًا للكلية الجوية في 1967، ثم ترقى لرتبة العميد في 1969، ثم قائدًا للقوات الجوية في 1972، ثم نائبًا لوزير الحربية.

قاد محمد حسني مبارك القوات الجوية خلال حرب أكتوبر 1973، ورقى إلى رتبة فريق طيار في فبراير 1974، وتم تعيينه نائبًا لرئيس الجمهورية، محمد أنور السادات، في أبريل 1975.