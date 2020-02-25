أخبار مصر | وزيرة التضامن: نسعى لتعظيم دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: نسعى لتعظيم دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة بدأت خطوات قوية نحو التحول بخدماتها ومؤسساتها التابعة للانتقال إلى العمل والإنتاجية والاهتمام بأنشطة التمكين الاقتصادي والشراكات مع القطاع الخاص والأهلي وتعظيم الاستفادة من مقوماتها وبنيتها التحتية كأولوية أولى، معلنة ٣ مبادرات تطلقها على المدى القصير.

وأكدت الوزيرة، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على تعظيم أدوار المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وإطلاق طاقاتها في مبادرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث إن قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، قد أعطى حياة جديدة لمساهمات القطاع الأهلي التنموي والذي بات يتمتع بمساحات أوسع وارحب من الحركة.

ونوهت بأن القانون يسمح للجمعية بتأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية من خلال الجمعيات، وهذا التعديل من شأنه زيادة انشطة المنظمات الاهلية التنموية وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، ودمج المزيد من الأشخاص في البرامج التنموية المستدامة.



وجاء ذلك خلال احتفال منظمة العمل الدولية بانتهاء مشروع وظائف لائقة للشباب في مصر، بحضور الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وإيريك أوشلان مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وجيس داتون السفير الكندي في القاهرة.