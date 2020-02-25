أخبار مصر | وزيرة التضامن تشهد حفل انتهاء مشروع "وظائف شباب مصر"

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، احتفال منظمة العمل الدولية بانتهاء مشروع وظائف لائقة للشباب في مصر.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وإيريك أوشلان، مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وجيس داتون السفير الكندي في القاهرة.

وأعربت الوزيرة، عن سعادتها بالتواجد في الحفل الذي يجمع الشركاء الرئيسيين لمنظمة العمل الدولية وبرامجها المختلفة، مشيرة إلى أن الحفل ينهي فترة من الإنجازات في هذا القطاع الهام للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر؛ حيث توجد علاقة شديدة بين العمل اللائق والحماية الاجتماعية.

وقالت: إن العديد من الأنشطة التي تم تنفيذها في هذا المشروع جاءت بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي منها تنفيذ مباردة "سوق التنمية في مصر" بالتعاون مع البنك الدولي والمنظمات غير الحكومية في المنيا والبحر الأحمر، وتنفيذ مبادرة الحرف اليدوية في البحر الأحمر.

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