أخبار مصر | الإفتاء تصدر عددها الـ11 من "جسور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفتاء تصدر عددها الـ11 من "جسور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الثلاثاء، العدد الحادي عشر من نشرة "جسور" الناطقة بلسان الأمانة، والذي يضم موضوعات متنوعة ومهمة حول قضية التجديد الفقهي وكل ما يفيد العاملين في الحقل الإفتائي.

كما يتضمن العدد من "جسور"، إضافة جزء جديد يتم تحريره باللغة الإنجليزية، في محاولة جادة لإيصال المحتوى الذي تقدمه إلى أكبر عدد ممكن من المشتغلين بالإفتاء والمهتمين بعلومه في ربوع العالم.

وافتتاحية العدد يكتبها الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، حيث يتحدث في مقال تحت عنوان: "دور المؤسسات الدينية في تجديد الخطاب الفكري والدعوي"، عن أهمية دور المؤسساتِ الدينيةِ في تجديدِ الفكرِ والخطاب الدعوي، وأهم ما نحتاجُ إليه في هذا الأمر.

كما يتحدث عن أهمية تحديد منهجية التجديدِ التي تنتهجها المؤسساتُ الدينية لتجديد الخطاب الفكري والدعوي، وموقفها من قضايا التراث، وكيفية الموازنةِ الدقيقة بين الثابت والمتغير.