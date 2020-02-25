شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش ينعى مبارك (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعت القيادة العامة للقوات المسلحة، الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك. وجاء نص المنشور: «تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة إبن من أبنائها وقائدًا من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك والذى وافته المنية صباح اليوم وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء وندعوا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته .

وإنا لله وإنا إليه راجعون».

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